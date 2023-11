Calcio, Serie D. La Vogherese cambia. Esonerato De Bartolo. Al suo posto Molluso

VOGHERA (Pavia)

Cambio allenatore in casa della neopromossa Vogherese. Infatti nonostante la vittoria ottenuta domenica con il Borgosesia e l’undicesimo posto in classifica fuori dalla zona play out, i rossoneri hanno deciso di esonerare mister Augusto De Bartolo subentrato a sua volta, alla terza giornata di campionato, al posto di Carlo Mandola. Un cambio fatto dalla dirigenza con l’intento di raggiungere al più presto la salvezza. Al posto di De Bartolo patron Oreste Cavaliere ha chiamato Marco Molluso (nella foto), già transitato a Voghera in eccellenza nella stagione 2020-2021 quando venne licenziato dopo 4 partite. Il nuovo mister ha diretto ieri il primo allenamento. A spiegare il motivo dell’esonero è stato lo stesso numero uno della Vogherese: "Avevo già preso questa decisione dopo la sconfitta con la Lavagnese e la vittoria di Borgosesia non ha cambiato il mio pensiero. Ringrazio mister De Bartolo per quello che ci ha dato in questi mesi. Con Marco Molluso ho un’ottimo rapporto. Ci siamo sempre sentiti da quando è andato via da Voghera. Credo possa darci una mano. Felice per il ritorno in Oltrepo’ Marco Molluso: "Ringrazio il presidente per l’opportunità. L’ho accolta con grande entusiasmo e siamo in linea con gli obiettivi. Vogliamo salvarci il prima possibile".

Raffaele Sisti