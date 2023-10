CALCIO, SERIE B. Lecco, Diego Scirea nuovo preparatore

Diego Scirea torna a Lecco. Dopo l’addio di Pietro Lietti era necessario trovare un ottimo preparatore atletico per permettere alla squadra, affidata ora a Emiliano Bonazzoli, di cambiare marcia e raggiungere una forma che le consenta di approntare la rimonta. Il Lecco ha ingaggiato ieri Diego Scirea, nipote dell’indimenticato Gaetano, bandiera della Juventus e campione del mondo nel 1982 in Spagna. Per lui è un gradito ritorno in biancoazzurro, visto che è stato il preparatore atletico del Lecco capace a giugno di vincere i playoff e centrare la promozione in B.

Fulvio D’Eri