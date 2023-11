Calcio femminile. Gioia Como Women nel derby lombardo

Il derby lombardo di calcio femminile tra Como e Inter va alle padrone di casa. A Seregno le ragazze di Bruzzano hanno battuto le nerazzurre per 2-1 conquistando così il terzo posto in classifica a braccetto con la Fiorentina e lasciando le milanesi al quinto posto a tre lunghezze di distanza. Secondo ko stagionale per la squadra di Guarino, punita dal gol lampo di Picchi e da quello di Sevenius al 70’ dopo un contropiede perfetto: inutile il momentaneo 1-1 su penalty procurato e realizzato da Bonfantini. Domenica prossima l’Inter dovrebbe ospitare il Pomigliano ma il club, dopo la sconfitta subita contro la Sampdoria, ha comunicato di voler ritirare la squadra.I.C.