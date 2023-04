Olimpia Milano, facile successo a Verona 61-83

Successo facile dei biancorossi dell'Olimpia Milano che sbanca nettamente il campo della Tezenis Verona vincendo per 61-83 nella 26esima giornata del campionato di serie A di basket.

E' infatti con un primo quarto imperioso da 8-24 che i biancorossi ipotecano la partita rendendo gli altri tre periodi solo una lunga passeralla di tutti i 12 giocatori a disposizione di coach Messina, mentre Verona è già conscia che non era in questo match che avrebbe potuto costruire la sua salvezza (attualmente rimane penultima a -2 dalla salvezza). Devon Hall torna a giocare una di quelle partite alle quale aveva abituato l'anno scorso segnando 15 punti con soli 4 tiri dal campo (2/2 da 2, 2/2 da 3 e 5/6 ai liberi), Baron bombarda con 4 triple, mentre il rientrante Melli e Hines sigillano l'area senza che nessuno dei gialloblu possa pensare di realizzare in tranquillità. Ritorna a disposizione anche Napier (9 punti in 20'), dopo l'influenza che l'aveva tenuto fuori a Bologna in Eurolega, mentre viene concesso un turno di riposo a Pangos e Davies. Si rivede dopo un paio di mesi sul parquet anche Paul Biligha, elemento fondamentale per dare energia alla rotazione dei lunghi in ottica campionato italiano. Il pivot del 1990 è tornato 10' in campo con 5 punti realizzati (con la prima tripla della stagione).

La fuga del primo quarto è stata opera della coppia tricolore Datome e Ricci che hanno fissato il punteggio proprio sull'8-24 del 10'. Con le triple di Baron e Voigtmann poi i biancorossi volano via definitivamente sul 14-36 al 15' con una difesa ai limiti della perfezione. Poi l'Armani molla un po' la presa e Verona ritorna a galla (24-37) fino a quando Napier sulla sirena non segna il 24-39 che manda le squadre all'intervallo. Alla ripresa del gioco Verona ritorna anche fino a -10 (37-47) con un canestro dell'ex Bortolani, ma sull'asse play-pivot Napier-Hines ritrova tranquillità arrivando 30' sul 44-60. Nell'ultimo quarto Tonut scollina di nuovo i 20 punti di vantaggio con la tripla del 55-76 al 36', poi nel finale, come al solito, con un tiro da 3 punti Baron ritocca anche il massimo vantaggio della partita portando l'Olimpia fino al 59-83 nell'ultimo minuto. I biancorossi ora affronteranno il turno infrasettimanale che porterà mercoledì al Forum la Gevi Napoli alle ore 19, mentre poi la settimana odierna si concluderà domenica sempre in casa ospitando Treviso tra le mura amiche. Intanto la sconfitta di Tortona in quel di Brescia permette all'Olimpia di ipotecare almeno già il secondo posto in classifica. .

TEZENIS VERONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-83 (8-24, 24-39; 44-60) VERONA: Cappelletti 8, Simon 6, Ferrari ne, Casarin, Johnson 10, Bartolani 11, Anderson 5, Udom, Sanders 6, Pini, Davis 6, Langevine9. All. Ramaglia MILANO: Tonut 4, Melli 7, Baron 13, Napier 9, Ricci 2, Biligha 5, Hall 15, Baldasso, Shields 4, Hines 7, Datome 8, Voigtmann 9. All. Messina Note. Tiri da 2: VR 13/39, MI 12/23; tiri da 3: VR 9/22, MI 14/36; tiri liberi: VR 8/14, MI 17/19; rimbalzi: VR 28 (Simon 6), MI 43 (Melli 8); assist: VR 10 (Cappelletti 5), MI 2 (Hines 1).