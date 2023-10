Ausilio promuove l'avvio dell'Inter a Milano: "Thuram ci ha scelto"

Protagonista dell’ennesimo mercato in equilibrio tra la necessità di rendere competitiva la squadra e quella di far quadrare i conti, Piero Ausilio è stato premiato ieri a Cinisello Balsamo (sua città di provenienza) con la “Speciale Spiga d’Oro“. Ne ha approfittato per un punto sull’avvio di stagione dell’Inter. "Lo giudico positivo, non era facile perché tutte le stagioni iniziano con difficoltà. Abbiamo cambiato 12 giocatori, quando cambi tanto i rischi ci sono, avendo perso qualcuno che ha fatto la storia dell’Inter come Handanovic e D’Ambrosio ed altri ragazzi che son stati tanti anni con noi".

Tra i nuovi, un giocatore come Marcus Thuram inseguito già ai tempi del primo addio di Lukaku e che è arrivato dopo un derby di mercato vinto col Milan, a parametro zero. "Ha voluto l’Inter, l’ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui - risponde Ausilio -. Già 2 anni fa l’operazione con il suo club di appartenenza era praticamente chiusa, poi subì un infortunio a pochi giorni dalla conclusione dell’accordo. Noi però non ci siamo mai dimenticati di lui e lui evidentemente non si è mai dimenticato dell’Inter perché anche quando sono arrivate altre società, anche se ora negano di averlo trattato ma ci sono state, lui ha scelto l’Inter come poi l’Inter di fatto ha scelto lui".Mattia Todisco