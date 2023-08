Atletica: Super Amani sulla pista pugliese conquista l'argento

Continua la crescita e la costanza nei risultati della bustocca Marta Amani. L’azurra, dopo aver conquistato il nono titolo consecutivo, a livello giovanile, nel lungo, a Molfetta si deve accontentare dell’argento. In una gara senza la favorita Larissa Iapichino la lombarda del Cus Pro Patria Milano è seconda con un balzo da 6.18. Per lei arrivano poi altri due secondi posti nella 4x100 e nella 4x400. Sempre dai salti altro podio per la Lombardia. Il triplista Emmanuel Ihemeje, si arrende solo al primatista italiano Andy Diaz e va alle sue spalle con 16.58.

Doppio brozo, invece, nei lanci con Pascaline Adanhoegbe (CUS Pro Patria Milano) nel giavellotto femminile con 55.18 e con il 70.11 al martello del comasco Giacomo Proserpio. Altri due podi dal mezzofondo: nei 5000 l’altro comasco Alberto Mondazzi è terzo così come Valentina Gemetto nella gara al femminile. Ottimo riscontro, sugli 800, per il bresciano Francesco Pernici, bronzo con il personale di 1.45.23, terzo U23 di sempre in Italia dopo Donato Sabia (1:43.88) e Andrea Longo (1:44.40). Davanti a lui Simone Barontini, campione d’Italia con il crono di 1:44.50 e Catalin Tecuceanu con 1:45.04. Dominio lombardo nelle staffette con l’Atletica Brescia 1950 che si afferma per la quinta volta consecutiva in campo femminile e l’Atletica Riccardi Milano al terzo sigillo consecutivo.

G.L.