Atalanta, il ritorno al gol di Zapata: il record di Doni ora è a un passo

Bergamo, 30 aprile – Il bomber è tornato. Duvan Zapata sabato sera all’Olimpico di Torino è tornato a segnare dopo 171 giorni dalla sua ultima rete, realizzata il 9 novembre nella sconfitta a Lecce.

Sei mesi senza segnare, sei mesi per tornare a vedere la luce realizzativa dopo un tunnel lunghissimo per un attaccante che dal novembre 2021, a causa di una raffica di infortuni muscolari, ha segnato solo 3 gol in 18 mesi.

Soffrendo per il gol che mancava, soprattutto per uno come lui abituato a segnare a grappolo, come dimostrano i suoi numeri precedenti: dall’agosto 2018 al novembre 2021 65 gol segnati in tre stagioni e mezzo. Circa 18 reti all’anno.

Un ritorno al gol che era nell’aria per il 32enne colombiano che nell’ultimo mese aveva dato importanti segni di crescita come rendimento e tenuta fisica: era stato uno dei migliori lunedì nella vittoria contro la Roma. Mancava solo il gol.

Arrivato a Torino, sull’1-1, a due minuti dalla fine: gol che vale tre punti e che ha permesso all’Atalanta di restare in scia all’Inter e riportarsi a meno due dal quinto posto di Milan e Roma. Un gol festeggiato con un lungo abbraccio con Gian Piero Gasperini, che ha sempre aspettato il suo centravanti e lo ha sempre difeso anche dalle critiche.

“Per noi - ha ricordato Gasp - Zapata è un giocatore straordinario, lo è stato in questi anni e lo è stato a Torino non solo per il gol ma come riferimento, nel gli appoggi, nel difendere la palla, grazie a lui si avvantaggiano tutti i giocatori. È un ragazzo straordinario, ha lavorato sempre con il massimo impegno per tornare dopo gli infortuni. Sono molto contento per lui perché se lo merita come giocatore e come persona. Merita tutto l'apporto che gli abbiamo dato anche di fronte a critiche e cattive per uno come lui per quello che ha dato all'Atalanta".

E il 32enne bomber cafetero, salito a quota 68 gol in serie A con la maglia nerazzurra, ad una sola rete dal recordman Cristiano Doni con 69, adesso punta a sbloccarsi anche al Gewiss Stadium dove non segna dal novembre 2021 quando realizzò la sua ultima rete casalinga contro lo Spezia. E mercoledì al Gewiss arriverà proprio lo Spezia.

“Sono contento - ha spiegato Zapata - di aver ritrovato il gol. E sono contento perché è un gol che ci ha permesso di vincere la partita. Sono tornato? Io non non sono mai andato via, ma la vita è fatta di alti e bassi. Ora però sto ritrovando la continuità. È stato un gol realizzato con tutta la mia forza, con tutte le mie caratteristiche. Sapevo che primo o poi sarebbe arrivato il gol: ora - ha concluso il numero 91 - spero da qui alla fine del campionato di fare tutti quei gol che magari non sono riuscito a fare finora”.