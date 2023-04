Atalanta, domani pomeriggio arriva il Bologna: servono tre punti per la Champions

Bergamo, 7 aprile 2023 – L’Atalanta domani pomeriggio al Gewiss Stadium (fischio d’inizio alle 16.30) cerca la sua terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Empoli e Cremonese. A Bergamo arriva il rilanciato Bologna di Thiago Motta, all’inseguimento di un’Europa non impossibile per i rossoblù, noni con 40 punti ma privi del loro centravanti Arnautovic. Emiliani (seguiti da un migliaio di tifosi) reduci da un convincente 3-0 casalingo contro l’Udinese e trascinati da due ex nerazzurri, il fantasista offensivo Riccardo Orsolini (che dovrebbe partire dalla panchina), per un semestre nella Dea nel 2017 quando era un ventenne ancora acerbo e alla sua prima esperienza in A, e Musa Barrow, ragazzo cresciuto nella Cantera di Zingonia e lanciato in serie A appena 19enne da Gasperini, protagonista con 4 gol in serie A in maglia atalantina.

Gasperini non avrà il capitano Toloi, squalificato, oltre al solito Hateboer e a Koopmeiners, che ancora non ha recuperato dall’infortunio al bicipite femorale. In difesa però torna a disposizione Djimsiti che dovrebbe fare reparto con Palomino e Scalvini, mentre Ederson sarà in mediana con De Roon e sulle fasce dovrebbero essere confermati Zappacosta e Ruggeri. Davanti probabile tridente con Boga e e Lookman a supporto del centravanti, con Zapata favorito per partire titolare rispetto a Hojlund che potrebbe essere preservato per la ripresa. Attesi circa 19mila spettatori: la Dea cerca una vittoria per agganciare la zona Champions. Probabili formazioni Bologna (4-2-3-1): Skorupskin Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Schouten, Moro; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. All. Thiago Motta Atalanta (3-4-3): Musso; Palomino, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Boga, Zapata, Lookman. All. Gasperini Dove vederla in tv: diretta dalle 16.30 su Dazn