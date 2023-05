Atalanta, conti alla mano Ecco il tesoretto per l’estate

di Fabrizio Carcano

L’Atalanta ha i conti a posto anche senza l’introito della prossima Champions, ormai sfumata, e avrà un analogo tesoretto da oltre una quarantina di milioni da investire nel mercato estivo. Grazie ai riscatti di quei tanti giocatori che non rientravano nei programmi tecnici nerazzurri è in arrivo un bel gruzzolo nelle casse nerazzurre, già floride grazie alle varie plusvalenze realizzate negli ultimi anni. La salvezza anticipata del Monza ha decretato il riscatto obbligatorio da parte dei brianzoli di Matteo Pessina, per 15 milioni, innescando una plusvalenza di 12 milioni.

Il Torino sarebbe orientato a riscattare il russo Miranchuk, autore di una stagione positiva in granata, alla cifra fissata di 12 milioni. E il Napoli, che nelle ultime due partite contro Fiorentina e Monza ha schierato titolare Pierluigi Gollini, dovrebbe riscattare il Gollo per 7 milioni, per avere così un secondo portiere affidabile e già esperto anche in Champions (dove ha giocato dieci partite).

Con i possibili riscatti di Gollini e Miranchuk, sommati a quello di Pessina, si arriva già a 34 milioni, cui vanno poi aggiunti quei giocatori meno quotati come l’ucraino Kovalenko allo Spezia o i vari Colley e Latte Lath all’estero e altri giocatori impegnati in prestito in serie B. Tutti riscatti da qualche milione che porterebbero ad un ‘tesoretto’ superiore ai 40 milioni, che più o meno equivale all’introito garantito dalla qualificazione ai gironi della Champions. Intanto ieri la Dea ha ripreso ad allenarsi in vista del delicato match casalingo di sabato contro il Verona terzultimo e in piena corsa per evitare la retrocessione.

Gasperini ha fatto la conta degli assenti, con l’aggiornamento di un Djimsiti fermo per una contusione al collo del piede destro che potrebbe consentirgli di recuperare in qualche giorno e probabilmente di esserci contro il Verona. Stagione finita, quasi certamente, per Soppy che ha riportato a Salerno un risentimento muscolare al flessore sinistro. Ancora a parte anche Lookman, fermo ormai da 33 giorni per l’infortunio muscolare al bicipite femorale.