Analisi di un Big Match: Pallanuoto a Savona tra An Brescia e Novi Beograd

Settimana di impegni per l’An Brescia, reduce dal sofferto successo nell’esordio in A1 contro Salerno. Nel confronto con l’ex capitano Christian Presciutti, oggi allenatore dei campani, 15-13 il finale di una gara dai due volti, passata per il 10-5 dell’intervallo lungo al 2-5 dell’ultimo parziale che rischiava di rimettere in gioco gli avversari. Buona notizia la doppietta di Irving, già trascinatore nel successo ai rigori in Champions con il Sabadell. Ma, appunto, il calendario accelera dopo un avvio in sordina. Alle 18.30 sarà supersfida di alta classifica nelle acque del Savona, che nella prima giornata si è liberata agevolmente del Posillipo, e da un paio di anni tornata nei piani alti della classifica. Occhio alla coppia composta dall’ex Figlioli e da Campopiano, prima di lanciarsi sulla Champions, che per venerdì prevede l’arrivo a Mompiano del Novi Beograd. La squadra serba, che schiera l’ex Brescia Vlachopoulos, ha giocato le ultime due finali della competizione con la Pro Recco, e ospiterà la prossima fase finale. A.L.M.