Addii e conferme in Basket Serie A2, Cantù conferma Meo Sacchetti, Cremona saluta Nasello

La Lombardia dopo nove anni perde Mantova e una città piange una squadra che aveva giocato sempre ai massimi livelli nel secondo campionato nazionale, rilanciando anche una colonna azzurra come Riccardo Moraschini. Intanto le altre iniziano a muoversi. Cantù, dopo la conferma di Meo Sacchetti, lavora a quella di Stefan Nikolic. A 26 anni il giocatore serbo, ma di formazione italiana, è in trattativa per un altro anno nella seconda serie, quello della consacrazione. Con lui potrebbero restare nel comasco anche Bucarelli, Baldi Rossi e Stefanelli, ovvero la fondamentale ossatura italiana. Dopo Da Ros, paiono certi anche gli addii di Rogic e Hunt.

La Juvi Cremona saluta invece il capitano Ferdinando Nasello (foto), protagonista della promozione e quindi della salvezza della stagione appena conclusa: "Sei stato un guerriero in ogni partita, un combattente che ha dato tutto se stesso sul parquet. Hai incantato le persone con i tuoi movimenti eleganti, dimostrando una maestria nel gioco con il tuo piede perno che tutti ti invidiano" il saluto del club che domina sul sito ufficiale del club. "Un ragazzo d’oro, un esempio di dedizione e disciplina. Sempre pronto ad aiutare i tuoi compagni di squadra e a dare tutto te stesso per il bene di questo club" per un saluto sentito.

Alessandro Luigi Maggi