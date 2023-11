Sul palco col Parkinson. L’orchestra Filarmonica della Fondazione Grigioni. Orgoglio e inclusività

Sabato nella Giornata Nazionale del Parkinson la Sala Verdi del Conservatorio ospita “Nelle mie corde”, prima edizione del Concerto dell’Orchestra Filarmonica della Fondazione Grigioni per il Morbo di Parkinson. L’orchestra, che suonerà dalle 18, include musicisti a cui è stata diagnosticata la malattia di Parkinson e sarà diretta dal maestro Andrea Tusacciu (nella foto). "La musica è una delle migliori fisioterapie per chi soffre di questa malattia – spiega il maestro – ma il beneficio più grande è a livello psicologico. Attraverso la musica è possibile stare fisicamente bene e mandare messaggi positivi, come in questo concerto. Un’orchestra di prim’ordine cucita ad hoc e un obiettivo tanto nobile non possono che portare al successo". Spettacolo unico, che unisce nomi importanti di musica classica e lirica noti come il primo violoncello della Scala Enrico Dindo, la violinista italo-rumena Anna Tifu, la pianista greca Theodosia Ntokou, il primo oboe all’Opera di Roma Luca Vignali, la soprano Paoletta Marrocu, il tenore Giuseppe Talamo e il baritono Alberto Gazale. Progetto voluto dal professor Gianni Pezzoli, presidente della Fondazione Grigioni, per rispondere alla domanda ricorrente di numerosi pazienti Parkinson musicisti professionisti: “Potrò continuare ad esibirmi in pubblico?“. La risposta è sì.