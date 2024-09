Orchestra Sinfonica e Scala: viaggio nella meraviglia

Domenica al Teatro alla Scala è iniziata una nuova avventura: quella dell’Orchestra Sinfonica di Milano insieme al nuovo direttore musicale, Emmanuel Tjeknavorian (nella foto). Un’avventura cominciata nel migliore dei modi, grazie a un’esecuzione che ha ricevuto unanime successo di pubblico e critica. Tjeknavorian e l’Orchestra Sinfonica di Milano danno il via a una stagione 24/25 che si preannuncia imperdibile: tante le novità e i debutti. Tra i solisti Daniel Lozakovich, Kiron Atom Tellian, Jeremias Fliedl, Daniel Müller-Schott, Sergej Babayan e Thomas Hampson. Tra i direttori Diego Ceretta, Andrew Litton, Eun Sun Kim, Alexander Soddy. Spicca “Onde Sinfoniche”, programmazione speciale per il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e nel 100° anniversario della prima trasmissione radiofonica italiana. Un trittico che prende il via con il concerto da camera del 6 ottobre (a 100 anni esatti da quel 6 ottobre 1924 in cui inizia l’avventura della radio nel nostro Paese) al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, con una prima assoluta firmata dal Compositore in Residenza, Nicola Campogrande, con voce narrante di Guido Barbieri, prosegue l’11 e il 13 ottobre con un programma sinfonico che si apre con “Cinque modi per aprire un concerto” in cui si indaga sul ruolo dell’apertura delle trasmissioni e dell’effetto che fa su chi ascolta e su chi suona, e si conclude con “Onde magiche”, sabato 9 novembre, spettacolo per i più piccoli in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Imperdibile sabato 12 ottobre: pochi sanno che Dan Brown, oltre ad essere l’autore di bestseller come Il Codice da Vinci, che con i suoi libri ha venduto 220 milioni di copie, sia anche compositore. “La sinfonia degli animali“ è un libro per bambini (su musiche di Brown), che tratta della storia del vivace Maestro Mouse con la sua fida bacchetta. Sul palco dell’Auditorium arriva il viaggio musicale in prima esecuzione italiana. Il 31 ottobre, venerdì 1° e domenica 3 novembre il Requiem di Verdi torna sul palco dell’Auditorium insieme a Michele Gamba. Così, quella dell’Orchestra Sinfonica di Milano sembra un po’ una stagione di una serie tv di cui ogni puntata è imperdibile.