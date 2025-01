Mixology Experience si integra con Tuttofood: sinergia tra food e beverage a Fiera Milano Rho

Scalda i motori Mixology Experience, evento di riferimento del mondo beverage che quest’anno sarà incluso in Tuttofood, fiera internazionale dell’agroalimentare dal 5 all’8 maggio a Fiera Milano Rho. Per Mixology Experience è un passo fondamentale verso un’integrazione sempre più profonda tra food e drink. Con un’esperienza già consolidata che ha attratto oltre 450 aziende e più di 18mila visitatori nelle edizioni precedenti, l’evento ideato da Luca Pirola si svilupperà all’interno di un vero e proprio padiglione dedicato al drink. Sarà uno spazio con un’offerta diversificata: dalle bollicine ai distillati pregiati, passando per birra, bibite e caffè.

"Saremo un riferimento nazionale per il mercato beverage – spiega il fondatore di Mixology Experienxe – e con la continuità dell’edizione di Tuttofood del 2026, quella delle Olimpiadi, assumeremo una dimensione ancor più internazionale. Grazie alla presenza di oltre 2.500 buyers si creerà un matching naturale tra mondo del food e mondo del beverage".

Proprio sulla sinergia tra food e beverage, Pirola sottolinea i numeri di Tuttofood che quest’anno si svilupperà su 10 padiglioni e "il connubio con Cibus che porta un vantaggio anche a livello comunicativo e di aderenze col mondo dell’industria, della Gdo, dei produttori, ma anche della distribuzione e quindi poi il gradino finale dell’horeca". E sulle tendenze: "Cercheremo di esplorare mondi che in qualche modo rappresentano anche un po’ la tendenza internazionale, dove magari i numeri sono più incoraggianti come il mondo del no alcohol o del low alcohol, il mondo cosiddetto “naturale” e le tecnologie al servizio del settore – aggiunge Pirola –. Quello che è sicuro è la miscelazione oggi è cultura del buon bere consapevole, quindi con risvolti sociali non trascurabili".