La passione di Pennestrì. Dal Panettone tradizionale allo Special con liquirizia

Sottozero di Vincenzo Pennestrì presenta la linea di lieviati per le feste 2023: una gamma di prodotti all’insegna della ricerca delle migliori materie prime. La linea del classico lievitato natalizio passa dal Panettone Tradizionale con cubetti di arancia candita, uvetta cilena, vaniglia del Madagascar e pasta di mandarino, a quello al Cioccolato, confezionato con marmellata di arance calabresi. Per i più golosi il Tre Cioccolati, accompagnato da crema spalmabile alle nocciole. E ancora, panettone al Pistacchio, ai Frutti di bosco semi canditi e coperto di cioccolato ai lamponi, con confettura di more, lamponi e mirtilli. Il panettone alle albicocche semi candite e coperto di glassa alle mandorle. Tutte le creme che accompagnano i lievitati sono create nel “caveau” di Sottozero. Special edition del Natale, omaggio alla Calabria col panettone alla liquirizia, canditi al bergamotto, fichi secchi e cioccolato alla liquirizia. "Amo il panettone - spiega il maestro Pennestrì -. Mi piace studiarlo, testarlo, provarne nuovi gusti e combinazioni". Consegne in 24 ore in tutta Italia, tel. 0965-24170, Whatsapp 393-9788035 o mail info@sottozeropennestri.it.