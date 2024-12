Imparare a conoscere la carne d’eccellenza:. Blonde d’Aquitaine

Un’eccellenza dell’allevamento europeo, sinonimo di qualità, tradizione, sostenibilità ambientale e sociale, sicurezza alimentare e benessere animale. Tutto questo è “Blonde d’Aquitaine: european beef excellence”, progetto triennale (aprile 2023- marzo 2026) cofinanziato dall’Unione europea. L’obiettivo è di far conoscere una razza bovina, la Blonde d’Aquitaine, la più allevata in Piemonte perché essendo un prodotto magro, tenero e delicato nei sapori, risponde alle richieste del consumatore abituato alla pregiata carne piemontese. Una razza che si distingue per la ricaduta economica del territorio. Infatti in Italia la richiesta di carne è superiore alle risorse autoctone e per questo motivo dagli anni ’60 si è creato un flusso costante di approvvigionamento di vitelli dall’Europa, in particolare dalla Francia. Tra questi, la Blonde d’Aquitaine, razza bovina da carne originaria del sud-ovest della Francia, nata nel 1962 dalla fusione di tre razze distinte, Garonnaise, Quercy e Blonde des Pyrénées. Il progetto europeo, che unisce Italia e Francia, è promosso dalla France Blonde d’Aquitaine Sélection e da Asprocarne Piemonte. La prima è un’associazione con sede ad Agen (Regione Nouvelle-Aquitaine), che si occupa della selezione genetica della razza Blonde d’Aquitaine al fine di migliorare le qualità originali della razza, la morfologia e le performance dei capi. Inoltre, mantiene aggiornato il libro genealogico della razza, certifica i capi riproduttori selezionati e assicura gli interessi generali degli allevatori attraverso l’organizzazione di eventi, implementando attività di promozione sul territorio. Asprocarne Piemonte è un’organizzazione di produttori di bovini da carne, che ha obiettivo di migliorare, qualificare, promuovere e commercializzare le carni bovine prodotte dagli allevatori associati come la Società Agricola Villosio di Cardè (Cn), guidata da due cugini che hanno scelto di portare avanti l’attività dei genitori, specializzandosi nella Blonde d’Aquitaine.

Sofia Valente