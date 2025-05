"Cerca il tuo neo". Riparte il tour della prevenzione

Durante le visite di screening sono stati rilevati 23 melanomi di chiara diagnosi clinico-dermoscopica, 57 carcinomi basocellulari (BCC), 7 carcinomi a cellule squamose (SCC) e 101 casi di cheratosi attinica (AK). Nel corso delle visite legate alla campagna “Cerca il tuo neo 2024” è stato sottoposto ai pazienti un questionario per valutare la conoscenza della popolazione sui rischi connessi all’esposizione solare e sugli strumenti preventivi a disposizione (fotoprotezione topica e integratori alimentari da usare insieme ai solari). Dai risultati dei questionari è emerso che il 53% della popolazione sottoposta a screening usa sempre la crema solare ma solo il 17% applica la protezione ogni due ore. Il 63% usa fattori di protezione alti o molto alti, il 58% è consapevole che la crema protettiva non interferisce con l’abbronzatura. La salute della pelle passa dalla prevenzione. Pur essendo il melanoma il terzo tumore più frequente per ambo i sessi al di sotto dei 50 anni c’è ancora poca consapevolezza. Tra i fattori di rischio di questo tumore della cute, sempre più diffuso, ci sono l’esposizione eccessiva ai raggi solari e l’uso di lampade UV, con maggiore predisposizione nelle persone con lentiggini e pelle chiara.

Educare la popolazione sulla prevenzione dei tumori cutanei è una priorità. Per questo Heliocare di Cantabria Labs Difa Cooper presenta “Cerca il tuo neo 2025”, terza edizione del tour che ha come obiettivo proprio quello di offrire visite di controllo dei nei gratuite al fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi di una mancata prevenzione e di una scorretta esposizione al sole.

Dal 4 maggio, una clinica dermatologica mobile si metterà in viaggio per attraversare l’Italia offrendo screening gratuiti della pelle con l’ausilio della dermatoscopia. Toccherà 18 città per 20 giornate al fine di erogare più di 1.500 visite. Milano 20 maggio e Monza 21 maggio le tappe lombarde. Per info e prenotazioni www.heliocare.it