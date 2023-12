“Aspettando il Natale“, che musical alla Samz

Grande successo per “Aspettando il Natale“, il musical andato in scena sabato e domenica nel teatro della parrocchia di Sant’Antonio Maria Zaccaria (Samz) di via Boifava. Lo spettacolo, scritto e ideato da Domenico e Rebecca Pucci con Nico Cornacchione, è basato sul racconto del Natale a casa di una famiglia e ruota intorno alla realizzazione del presepe e all’accoglienza tra i popoli. Interessante la scelta delle musiche, un mix che ha svariato dallo “Schiaccianoci“ di Čajkovskij a “Last Christmas“ degli Wham, passando per “Jingle Bell Rock“ e “Tu scendi dalle Stelle“. Da brividi la versione di “Hallelujah“ di Leonard Cohen interpretata da don Davide Brambilla e dalla talentuosa Valentina Cornacchione. Belle le scenografie di Tiziana Mozzaia e le coreografie di Francesca Capella. Samz da applausi.

Massimiliano Mingoia