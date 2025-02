A2A, il tour del Patto con Milano: il piano industriale nei quartieri

Milano – ‘ Patto con Milano: il nostro Piano industriale per la città’: A2A andrà nei quartieri a presentarlo coinvolgendo istituzioni e stakeholder locali. L’idea del tour è nata lo scorso anno dopo incontri informali con i presidenti dei Municipi, durante i quali è emersa l’esigenza di far conoscere maggiormente i progetti che il Gruppo sta sviluppando per accompagnare Milano nel suo processo di trasformazione, contribuendo alla decarbonizzazione e all’innovazione dei servizi urbani.

Tante anime lavorano per raggiungere l’obiettivo e, durante gli incontri, sarà raccontato cosa si fa per il miglioramento continuo dei servizi erogati dalle varie Società del Gruppo tra cui il teleriscaldamento con A2A Calore e Servizi, il primo operatore del teleriscaldamento in Italia per calore distribuito e rete di tubazioni, che a Milano è lunga 390 chilometri e serve oltre 248mila appartamenti. Ancora: la distribuzione di gas ed elettricità attraverso Unareti, l’espansione della rete di ricarica mobilità elettrica con il progetto City Plug di A2A E-Mobility. Si parlerà anche della gestione dell’illuminazione pubblica con A2A Illuminazione Pubblica, che opera in oltre 65 Comuni italiani gestendo circa 400mila punti luce, di cui 154.500 a Milano, oltre 24mila lanterne semaforiche e illuminando 130 siti architettonici tra cui, ai piedi della Madonnina, la Galleria Vittorio Emanuele II. E per la primavera sono in vista novità sul fronte della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città a cura di Amsa, che dal 2008 fa parte del Gruppo.

Non mancano le attività in ambito Education – i progetti che coinvolgono scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare i giovani al rispetto dell’ambiente e delle risorse – e di sostegno sociale e formativo del Banco dell’energia: tra i progetti già sviluppati, quello di ‘Energia in Periferia’ a Quarto Oggiaro che ha coinvolto oltre 100 famiglie e di ‘Energia in Cooperativa’ al Villaggio Barona. Durante gli appuntamenti, sarà dato spazio all’ascolto delle esigenze e dei suggerimenti degli stakeholder presenti (istituzioni, associazioni, comitati). Gli incontri, della durata di circa due ore, saranno suddivisi in tre appuntamenti che copriranno i diversi Municipi: il primo evento sarà lunedì 17 febbraio da ‘Mosso’, in zona via Padova, e coinvolgerà i Municipi 1, 2 e 3. Il secondo il 19 febbraio da Mare Culturale Urbano – Sede di Cascina Torrette, è dedicato ai Municipi 7, 8 e 9. Il terzo, il 24 febbraio a Mare Culturale Urbano – Sede di Scirocco interesserà i Municipi 4, 5 e 6.

Gli eventi rappresenteranno anche un’opportunità per ribadire il ruolo di A2A come interlocutore diretto e punto di riferimento per i cittadini rispetto ai servizi offerti: segnalazioni e richieste di informazioni possono essere inoltrate attraverso i canali ufficiali del Gruppo – numero verde, sito web, app e social media.