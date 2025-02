A2A, il tour del Patto con Milano: task force decoro, nuovi punti luce e obiettivo decarbonizzazione

Milano, 18 febbraio 2025 – In cima al Piano industriale di A2A spiccano i 22 miliardi di euro da investire tra il 2024 e il 2035 per transizione energetica ed economia circolare, di cui più di 7 nella Città metropolitana e 4,4 solo nel Comune di Milano. Primo obiettivo: “decarbonizzare“ la città. Tra le novità, poi, quelle sul fronte decoro: Amsa aumenterà del 40% le frequenze del servizio di pulizia e saranno oltre 100 le squadre di “spazzini di quartiere“ attive sei giorni su sette.

Sempre in primavera, poi, partirà la campagna “Mettici la testa“, con un enorme cestone che sarà un mini-cinema dentro cui si proietterà un filmato per sensibilizzare sul corretto utilizzo dei cestoni (che anziché piccoli rifiuti contengono per il 40% spazzatura domestica o di esercizi commerciali). Prima tappa: piazza Leonardo.

L’incontro

Di questo e altro si è parlato ieri nello spazio “Mosso“, in zona via Padova, dove i manager di A2A hanno illustrato il “Patto con Milano: il nostro piano industriale per la città“ davanti a istituzioni e stakeholder locali, dei Municipi 1, 2 e 3, con moderatore il vicedirettore del Giorno Armando Stella.

“Ci mettiamo la faccia – parole di Fabio Maisto, Responsabile regional affairs –, sentiamo l’esigenza che il Gruppo A2A sia conosciuto in tutte le sue realtà”. Una galassia con più aziende. “Ma prima di tutto siamo una life company, mettiamo la vita al centro”, ha spiegato la Responsabile strategy Valentina Tamburini, che ha poi presentato il piano di investimenti (di 22 miliardi) “per una transizione ecologica competitiva che coniughi decarbonizzazione delle attività e competitività del Paese”.

Gli obiettivi

E Milano è già virtuosa, “per esempio, con il 62% di raccolta differenziata, percentuale che la pone al vertice d’Europa”. Altra “medaglia“ quella di A2A Calore e Servizi, primo operatore di Teleriscaldamento in Italia per calore distribuito e rete di tubazioni: quella milanese è lunga 390 chilometri e ad oggi serve quasi 250mila appartamenti, “qualche milione di persone. L’obiettivo per il 2050 è arrivare a una rete completamente decarbonizzata”, ha sottolineato l’Ad Luca Rigoni.

E gli impegni per la rete elettrica? Ne ha parlato Francesco Gerli, Ad di Unareti: “Nei Municipi 1, 2 e 3, da qui al 2030 sono previsti il potenziamento delle due cabine primarie esistenti, 63 chilometri di nuova rete e 60 da rinnovare. Ancora: 185 nuove cabine secondarie e 190 da rinnovare”.

Obiettivo decarbonizzazione

Lo sforzo per “decarbonizzare“ riguarda anche A2A E-Mobility, dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica. “Investiti 11 milioni per 4mila punti di ricarica in 285 stazioni nel territorio comunale”, ha proseguito l’Ad Fabio Pressi. Si sta lavorando sui “City plug“, colonnine compatte pensate per la ricarica notturna dei veicoli.

Quanto all’illuminazione, “gestiamo già 154.500 punti luce”, parole del Direttore generale di A2A Illuminazione pubblica Federico Mauri, che ha presentato le opere da qui a un anno: 862 nuovi punti luce, di cui 42 nella zona Augusto-Verziere, 63 in via De Amicis e 62 nella pusterla di Sant’Ambrogio. Poi 115 nel quartiere Adriano, in via Anassagora, lungo il percorso della metrotranvia. Ancora: 271 tra Niguarda e Cascina Gobba e 42 in via Padova.

Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa, ha annunciato il potenziamento dei servizi da aprile, quando partiranno le novità del nuovo contratto con il Comune, “anche attraverso il progressivo rinnovo della flotta dei mezzi e l’incremento dell’utilizzo della lancia “sweepy jet“ che permette la pulizia delle strade senza il divieto di sosta”. Tra le novità, il lavaggio dei giochi nelle aree attrezzate.

Il rapporto con le scuole

Spazio anche all’offerta didattica nelle scuole “per sensibilizzare le giovani generazioni”, come ha evidenziato Elena Tondini, Head of brand strategy, e poi ai progetti del Banco dell’Energia, di cui ha parlato la responsabile della Fondazione, Silvia Pedrotti: “Abbiamo raccolto 13 milioni di euro. Questo ci ha consentito di supportare famiglie nel pagamento delle bollette e anche di creare comunità energetiche sostenibili come Cers”, accanto al Refettorio ambrosiano di solidarietà a Greco.

Intervenuti l’assessore del Municipio 1 Lorenzo Pacini e i presidenti dei Municipi 2 e 3 Simone Locatelli e Caterina Antona. Nel pubblico, rappresentanti di vari comitati di più zone, tra cui viale Abruzzi, Precotto, via Padova e Rubattino. Tra le segnalazioni: discariche abusive e richieste di contatti per un filo diretto: indicate le app PULIamo e ILLUMINIamo. Per i guasti di punti luce, il numero verde 800688811. Appuntamento a domani per l’incontro con i Municipi 7, 8 e 9 da “Mare culturale urbano – Sede di Cascina Torrette“.