Royal Tennis Night, questa sera la notte di gala a Monza

Monza, 11 aprile 2025 – Tutta la città si attiva in attesa di semifinale e finale dell’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25. Ieri l’apertura straordinaria di Rinascente, questa sera si continua con la “Royal Tennis Night”, una serata per le vie della città con i negozi aperti fino alle 21.30 e tante occasioni di intrattenimento.

Aperture straordinarie, eventi esclusivi, musica e sorprese: un’occasione unica per vivere Monza. In via Carlo Alberto 36 da Martino Midali, alle 18 cocktail party con ospite Ilaria Franza e le sua opera “Un rimbalzo di luce”, luce pulsata che cattura metaforicamente il movimento. Amerigo concept store diventa “Aperigo” con ospite Andy, musicista dei Bluvertigo e artista che presenta la sua opera “PopSmash”. Arc Gallery ospita le opere di Isa Locatelli e Marco Larcher, mentre Galleria San Paolo Art Monza presenta l’opera “W la Felicità” di Marco Larcher, dalle 17 alle 19. Anche da Casati arte contemporanea (via Carlo Alberto 26) ieri è stata inaugurata la mostra di Skiri, artista pop, con 22 opere a tema pop, aperta fino a domenica. “Avremmo voluto proporre la “Notte gialla” giovedì sera - spiega Alessandro Fede Pellone, segretario di ConfCommercio Monza Brianza Milano - ma visto che prende il via il “Truck food festival”, la tre giorni dedicata allo street food ai Boschetti Reali, abbiamo voluto inserirci con le aperture per suggerire un unico percorso di accompagnamento dalla stazione, attraverso via Italia, via Carlo Alberto e i Boschetti, fino al Tennis club”.

Ha funzionato la contaminazione culturale tra sport, arte e fruizione del territorio per stimolare gli appassionati di tennis a visitare il centro di Monza e conoscere le attività. Hanno aderito 15 artisti di Monza e Brianza che hanno creato altrettante opere figurative o astratte a tema tennis nei negozi di via Carlo Alberto, piazza Carrobiolo, piazza Roma, via Italia, via Manzoni, Spalto Piodo, via Martiri della Libertà, via Vittorio Emanuele. “In questi giorni sono entrati molti curiosi nei negozi - osserva Fede Pellone -, attratti dalle opere d’arte esposte. Faremo altre serate a chiusura posticipata, al giovedì sera, magari con la formula “Grande braderie” con gazebo a prezzi scontatissimi fuori dai negozi”.