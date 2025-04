Le qualificazioni: Berrettini junior ok Cecchinato out. In tribuna 4mila tifosi

Monza – Perde subito nomi importanti l’Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25 che ha celebrato il primo turno delle qualificazioni sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis davanti a oltre 4mila appassionati. Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri hanno infatti salutato il torneo con due sconfitte contro pronostico. Il siciliano, opposto al bulgaro Dimitar Kuzmanov, è stato sconfitto con il punteggio 6/3, 1/6, 6/3. Decisivo il break subìto dall’ex numero 18 al mondo nel quarto gioco del set decisivo. Più netta, invece, la battuta d’arresto del laziale, eliminato con un doppio 6/3 dal belga Michael Geerts. L’allievo di Massimo Sartori, rientrato a inizio stagione dopo sei mesi di stop per un’operazione al polso, ha confermato di essere lontano dalla migliore condizione. Il pubblico di casa ha applaudito il superamento del turno da parte del proprio beniamino William Mirarchi. Il diciannovenne di Villasanta, cresciuto nel V-Tea e portacolori della locale formazione che milita in Serie A2, doveva affrontare Andrea Pellegrino, ma il pugliese ha dato forfeit per un problema muscolare accusato in settimana nel challenger di Barletta.

Le prime partite sulla terra rossa di Monza

Il suo posto è stato preso da Gianluca Mager, ma anche il ligure (che aveva vinto 6/2 il parziale d’apertura) è stato costretto a ritirarsi nel corso del secondo set, sull’1/4 a favore di Mirarchi. In casa Italia avanzano anche Jacopo Berrettini (7/5, 6/4 all’olandese Jelle Sels), Andrea Picchione (6/4, 7/6 a Francesco Maestrelli), Enrico Dalla Valle (7/6, 7/6 a Filippo Romano) e Federico Iannaccone (4/6, 6/2, 6/3 a Stefano Travaglia), mentre Fausto Tabacco ha ceduto alla maggiore potenza del croato Mili Poljicak per 6/3, 6/2. Oggi (a partire dalle ore 10) il programma prevede il completamento dei match del tabellone cadetto che promuoveranno sei giocatori al tabellone principale con Picchione-Bertola, Berrettini-Poljicak e Della Valle-Mirarchi e alcune sfide di primo turno fra cui spicca il derby Gigante-Fellin, oltre a Arnaboldi-Dodig Cerundolo-Dellien Velasco, Choinski-Mayot e Klein-Sultanov. L’ingresso è gratuito fino a venerdì.