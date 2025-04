Luca Van Assche, il campione della terra rossa che sogna la Top 100 e tifa Atalanta: “La mia scalata riparte da Monza”

Sul passaporto, la voce nazionalità dice francese. Ma nelle vene di Luca Van Assche scorre il sangue fiammingo di papà Arthur e quello bergamasco di mamma Patrizia. E in famiglia, anche con i fratelli Sofia, Elisa e Paolo, l’italiano si parla eccome. I loro nomi di battesimo, in fondo, sono la dimostrazione che il nostro Paese ce l’hanno (sempre) nel cuore. “Fin da piccolo tornavo in Italia un paio di volte all’anno, trascorrevo a Bergamo dai nonni le vacanze estive e quelle di Pasqua – racconta Luca –. Ma da quando il tennis è diventato il mio lavoro e ho iniziato a girare il mondo, quella abitudine un po’ l’ho persa. Anche se faccio di tutto per trovare un po’ di tempo per tornare. È sempre un piacere. E poi Bergamo è una bellissima città”. Da lì a Monza sono una quarantina di chilometri, “sicuramente parenti e amici verranno a fare il tifo”, al circolo Villa Reale Tennis.

Luca Van Assche, classe 2004, è nel tabellone dell’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25. “Saranno le mie prime partite dopo un mese di stop, finalmente adesso mi sento al 100% – assicura Luca –. Dall’inizio dell’anno ho giocato veramente poco per colpa di alcuni infortuni, sono davvero contento di poter tornare in forma sui campi”. La terra rossa è il suo habitat. Lo è sempre stato. Anche sui rettangoli del circolo dietro casa dove “i miei genitori mi hanno iscritto quando ci siamo trasferiti a Parigi, per farmi fare sport e fare nuovi amichetti”. Luca aveva solo 4 anni e da allora il tennis gli è entrato nel Dna. Oggi è arrivato al numero 174 nel ranking mondiale, il suo obiettivo è di continuare a pensare in grande, ma senza montarsi la testa, “ragionare step by step”. (Ri)partendo proprio dai campi di Monza: “Tutti gli avversari saranno duri, ma mi sono allenato bene, a Roma in questi ultimi giorni, con Vincenzo Santopadre e credo di avere la possibilità di prendermi un po’ di soddisfazioni”.

Talento, sacrificio, ma qui in Italia, anche un piccolo ’segreto’ per avere una marcia in più: “Vado matto per la pasta e la pizza che fate”, confessa. Oltre che per i piatti bergamaschi. Ma della ’sua’ terra d’origine adora anche il calcio: “Beh, sono francese e tifoso del Paris Saint Germain, ma il nonno mi ha trasmesso la passione per l’Atalanta. A dire il vero il tifoso più nerazzurro è mio fratello Paolo (per un suo compleanno gli abbiamo regalato i biglietti della semifinale di ritorno di Europa League con il Marsiglia), ma tutti in famiglia seguiamo la Dea”.