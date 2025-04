Tutti in piazza, la città dei motori accende i riflettori sul grande tennis

Monza – Istituzioni, sport, commercio, scuola, arte, volontariato e sanità monzese ieri tutti insieme all’ombra dell’Arengario, per salutare il torneo internazionale di tennis Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25.

“Noi promuoviamo lo sport a tutti i livelli, da quello di base all’eccellenza – ha sottolineato l’assessora allo Sport Viviana Guidetti –. Per la città è una bella opportunità ospitare questo evento e per i ragazzi della scuola tennis un’esperienza coinvolgente”. Il torneo diventa una bella festa per la città. Le attività commerciali del centro di Monza sono allestite a festa, con l’aiuto di 15 artisti di Monza e Brianza che hanno creato altrettante opere sul tema del tennis, esposte nelle vetrine di via Carlo Alberto, piazza Carrobiolo, piazza Roma, via Italia, via Manzoni, Spalto Piodo, via Martiri della Libertà, via Vittorio Emanuele. Hanno partecipato anche i ragazzi di Facciavista, l’associazione che promuove l’attività artistica tra i portatori di spettro autistico, con un loro quadro a tema, esposto nello spazio espositivo di Montrasio Arte (via De Amicis 19).

“Abbiamo saputo trovare un collegamento tra sport, arte commercio e volontariato – sottolinea l’assessore al Commercio Carlo Abbà – perché la gente possa vivere la città e conoscerla, con l’occasione sportiva”. Al Tennis club Villa Reale gli sponsor trovano la collaborazione dell’istituto alberghiero Olivetti, che mette a disposizione 80 studenti degli indirizzi accoglienza e sala, per introdurre i visitatori. Medici e fisioterapisti a fianco degli atleti, saranno quelli degli Istituti clinici Zucchi, Gruppo San Donato. In campo a sfidare i grandi atleti, anche due giovani tennisti monzesi, Pietro Fellin e William Mirarchi, del Villa Reale tennis. Pietro, 23 anni, è già qualificato nel tabellone finale di gara, mentre William parte dalle qualificazioni.

“Ho iniziato guardando le gare di Roger Federer – ricorda Pietro – l’ho visto giocare in Germania, anni fa. Giocare con i grandi, qualificati tra i primi 200 al mondo, sarà una grande esperienza, occasione unica per capire quanto manca per arrivare al loro livello e vedere come gestiscono il torneo. Cercherò di rubare qualche consiglio e di vincere qualche partita”. William, cresciuto ammirando Matteo Berrettini, è alla sua prima gara importante: “Per me è un onore cimentarmi in questo torneo, cercherò di esprimermi al meglio. Questa settimana spero di divertirmi e di imparare dai grandi”.

“Cercate di rubare più consigli possibile”, è il suggerimento di Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale tennis Monza: “È un orgoglio organizzare un evento di rilevanza internazionale in una cornice come quella della Reggia – continua – Spero che il torneo sia l’occasione per gli appassionati di tennis e non solo di poter apprezzare la Villa, i suoi giardini e occasione di contaminazione tra cultura sportiva e storico-architettonica”.