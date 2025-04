Dietro le quinte dell’Atp Challenger: “Portare il sogno a Monza: la vittoria di una squadra”

Tripudio di sport, festa di pubblico e grande partecipazione anche fra gli sponsor, per il primo esperimento monzese di Atp Challenger Atkinsons Monza Open 2025. A tirare le somme Matteo Fenaroli, sponsorship manager. "Gli sponsor hanno offerto il logo, più la partecipazione agli eventi collaterali che hanno dato valore aggiunto alla kermesse – spiega – penso a Meregalli Vini che ha offerto i propri prodotti nelle cene e nell’hospitality. Gli Istituti Clinici Zucchi hanno seguito passo passo gli atleti e Comtel ha permesso di installare il Falco (sistema di telecamere e sensori che simula i giudici di linea). Atp Monza, dopo gli Internazionali di Roma e Atp Finals di Torino è l’unico evento tennistico in Italia ad avere questo sistema".

Il sogno di portare Atp Challenger a Monza ha preso forma nel novembre 2023, ricorda Fenaroli. Vincente è stata l’idea di fare sistema tra tutti gli attori del territorio. Le fondamenta sono state costruite negli ultimi 10 anni, da Duvier Medina e Marco Baio, attraverso il Progetto Villa Reale tennis, attorno al quale gravitano più di mille appassionati tennisti, dai 5 ai 70 anni. "Giorgio Tarantola, ex arbitro Atp e già direttore di due tornei Challenger di successo – ricorda Fenaroli – ha dato credibilità al Progetto Monza e così, il 18 dicembre 2024 abbiamo avuto l’ufficialità dell’assegnazione e la data dell’Atp: a meno di 4 mesi dall’inizio del torneo".

Il territorio ha fatto quadrato, tra Comune, Assolombarda, Calcio Monza, aziende come Thermofisher, Rinascente, Rovagnati e Bolton vicini alle tematiche dell’educazione alimentare; BCC Carate, Aqua Plose, sponsor e fornitore ufficiale dell’acqua, Acinque, utility del territorio e di tante altre realtà che hanno colto la sfida. Australian si è occupata dell’abbigliamento del torneo, mentre Lombarda Motori ha fornito le 8 Cupra per i trasporti degli atleti. "Un grazie particolare – sottolinea Fenaroli – al nostro title sponsor che ha scelto l’Open Monza 2025 per lanciare la storica marca Atkinsons. Mentre la famiglia di Sgariboldi, proprietaria di EuroItalia, è stata determinante per la solidità economica e progettuale".

Le scuole hanno supportato i tennisti in campo: Olivetti, Mapelli, Bianconi, San Giuseppe, Mosè Bianchi, per 800 spettatori in tribuna, hanno creato il clima: "Una piccola Montecarlo nel cuore della Brianza".