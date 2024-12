Il regalo food non è soltanto dolce Sotto l'albero il meglio del made in Italy

Nella lista dei regali da fare c'è sempre qualcosa che arriva dall'universo food. Spesso sono panettoni, pandori, dolci tradizionali delle feste oppure vino (meglio se bollicine) e distillati di vario genere. Tutto qui? Assolutamente no. Perché gli italiani, si sa, quando si parla di cibo cercano il meglio e non soltanto per quanto riguarda i dolci. Ed ecco che negli ultimi anni si sta facendo sempre più strada la tendenza a regalare delle confezioni con dei prodotti, quasi sempre artigianali, di alta qualità e rigorosamente made in Italy. Ne è un esempio la proposta della storia Acetaia Malpighi di Modena, maison dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Per il Natale, infatti, ha lanciato una Collection ricca di sfiziosità. Oltre al panettone e ai cioccolatini, trovano spazio la Gelatina di Cipolle all’“Aceto Balsamico di Modena IGP” e il Cotechino rivisitato ed arricchito con “Aceto Balsamico di Modena IGP" e il Cofanetto Pinzimonio che celebra questo rito con tre prodotti esclusivi made in Italy: l’Olio Extravergine d'Oliva Laudemio Frescobaldi, l’Aceto Balsamico di Modena IGP Malpighi e le Perle di Tartufo nero Geofoods. Spazio al cibo ma anche alle bevande, come ad esempio il tè. Twinings - brand leader nel mondo - propone un viaggio in questo speciale mondo con le sue confezioni regalo dal packaging moderno e raffinato che all'intero nascondono una selezione di tè e infusi pregiati.