Da Einaudi a Gianna Nannini, una città a ritmo di musica

Il dicembre musicale di Milano si annuncia ricco di appuntamenti imperdibili, con artisti di fama nazionale e internazionale pronti a regalare al pubblico esperienze indimenticabili. Si parte già oggi con un nuovo concerto di Ludovico Einaudi al Teatro Dal Verme (nei prossimi giorni in programma diverse altre repliche). Con Summer Portraits, il nuovo album in uscita a gennaio, il celebre compositore e pianista anticipa il tour mondiale del 2025. Sul palco, Einaudi sarà accompagnato da musicisti di talento e dall’Ensemble d’archi Rimini Classica, per creare un connubio perfetto tra pianoforte e arrangiamenti orchestrali. Ad arricchire l’esperienza, l’installazione artistica To the Lighthouse, ispirata al romanzo di Virginia Woolf, che offrirà al pubblico una prospettiva immersiva e meditativa sulla sua arte. Cè poi l'Unipol Forum, casa della muscia milanese, che regalerà una serie di appuntamenti musicali a partire da Irama (stasera) passando per Nino D'Angelo (5 dicembre), Alessandra Amoroso (9-10), Gigi D'Alessio (11) Gianna Nannini (12 e 17) e Antonello Venditti (13). Gianna torna sul palco dopo cinque anni di silenzio discografico e lo fa con Sei nell’anima Tour, un nuovo progetto, inaugurato dal singolo Silenzio, che si configura come una riflessione personale e artistica che esplora i sentimenti con la profondità e l’energia tipiche della rocker senese. Non tradisce le attese neanche il TAM, dove l'11 dicembre è in programma un nuovo concerto di Mario Biondi, il crooner siciliano che ha fatto dell’eleganza vocale il suo marchio distintivo. Con il Crooning Tour, Biondi presenterà il nuovo album Crooning Undercover, un omaggio al genere che valorizza la voce come strumento principale, accompagnato da sonorità jazz e soul. Il repertorio spazierà tra reinterpretazioni di classici internazionali e inediti, unendo alle novità i grandi successi che hanno segnato la sua carriera. Il pubblico sarà trasportato in un’atmosfera intima e avvolgente, grazie all’acustica ricercata e agli arrangiamenti raffinati che enfatizzano archi, fiati e percussioni.