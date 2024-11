Calendario dell'avvento, per un Natale da scoprire

Ci sono tradizioni che in questo magico periodo dell'anno prendono vita e a cui difficilmente si riesce a rinunciare. Come ad esempio il calendario dell'avvento. Una tradizione antichissima – se ne parlava già a inizio 1900 in Germania – che ha poi conosciuto vera fortuna nella versione “a caselline” che conosciamo e apprezziamo ancora oggi. Nata per stimolare la curiosità dei bambini (ancora in parte oggi è così), ha poi conquistato proprio tutti, non soltanto i più piccoli.Ne sono un esempio i calendari dell'avvento a tema food, un regalo (per gli altri, ma volendo anche per se stessi) sempre più diffuso e il perché è semplice. Sono idee curiose, sfiziose, interessanti e permettono di conoscere mondi, sapori e profumi diversi che probabilmente sarebbero rimasti nascosti. Ventiquattro cassetti da aprire, giorno dopo giorno, fino ad arrivare al Natale, gustandone le soprese, qualsiasi esse siano. Sono in tanti a proporne una loro versione, tra cui anche Gay-Odin che per queste festività ha deciso di creare un calendario dell'avvento dal significato doppio. Da una parte celebra la sua lunga storia e dall'altra mette in primo piano alcuni dei suoi prodotti più rappresentativi. L'elaborazione grafica, infatti, celebra la storia del brand e in particolare l’opificio di via Vetriera che, dal 1922, è il cuore produttivo dell’azienda, mentre i cassettini, i veri protagonsiti, nascondono 24 delizie: gianduiotti, una piccola Foresta al latte o fondente e altri cioccolatini. Altrettanto golosa è la versione proposta dalla Famiglia Cerea con le creazioni firmate Da Vittorio, tra cui, appunto, anche il calendario dell'avvento, un prezioso scrigno decorato con immagini invernali che richiamano la tradizione natalizia, come fiocchi di neve, stelle e paesaggi innevati. E ovviamente l'interno è tutto da gustare. Ma il calendario dell'avvento non è solo per golosi. Nordés, infatti, pensa a tutti i gin lovers con la sua proposta (ottima da regalare o regalarsi). Il calendario, ispirato ai colori e ai sapori della Galizia, nasconde 24 regali speciali con un design contemporaneo. Le sue caselle ospitano otto mini bottiglie di Nordés, quattro bicchieri, quattro sottobicchieri, due piatti da aperitivo, due ciotole, due magneti, un grembiule e una borsa di stoffa.