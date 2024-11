Caccia al regalo più cool per una vera fashion victim

Abbiamo tutti quella fidanzata, parente, amica che si presenta ad ogni evento vestita a puntino. È il tipo di persona che sa sempre cosa è di tendenza e come indossare anche i capi più stravaganti senza sembrare completamente fuori luogo. E in questa stagione di feste una fashion addicted merita decisamente un regalo alla sua altezza! Se hai visto la persona amata indossare certe tendenze, aggiungere alla sua collezione un regalo dello stesso genere è sicuramente una mossa intelligente. Ad esempio ogni it girl sa bene che la borsa Coach è di gran moda. Il marchio ha vissuto una grande rinascita negli ultimi anni e il modello Brooklyn 28 è il più desiderato. Ha già conquistato anche la modella Bella Hadid. Elegante, morbida, strutturata e sicuramente senza tempo. Da scegliere magari in burgundy, la tonalità più in e versatile. Di gran moda in questo momento anche gli accessori per capelli: il fiocco nero di velluto firmato Jennifer Behr fa risaltare qualsiasi outfit. Lo hanno già scelto star del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Selena Gomez. Nell’ultimo periodo sono trendy - e lo saranno pure nei prossimi mesi - gli charms per borse, dei ciondoli per personalizzare qualsiasi bag dalle forme più buffe e divertenti. Molto belli quelli del marchio inglese Anthropologie. Generalmente chi ama la moda ama anche viaggiare e per questo è un’ottima idea regalare un bagaglio resistente, di qualità ed esteticamente gradevole. Perfetti quelli di FPM Milano, storico brand italiano di pelletteria e valigeria. Il borsone e lo zaino rossi sono realizzati in materiale leggero e gli elementi in metallo conferiscono luce e raffinatezza. Altra tendenza 2024/2025 è l’animalier. Si può puntare su accessori o piccoli pezzi dalla stampa grintosa per arricchire qualsiasi tipo di outfit. Un cappello, una sciarpa, una cinta, un paio di occhiali da sole o dei collant leopardati. Idea in più l’orologio dalla forma ovale, grazioso e femminile. Come quelli di Furla e Tory Burch. Un accessorio raffinato e contemporaneo che si abbina bene a qualsiasi outfit. Da indossare con i leggings durante una corsa al caffè, con jeans e sneakers per pranzo o con un tubino nero per un appuntamento serale. Una fashionista ama inoltre mantenere la casa in ordine e profumata quindi una candela Jo Malone può rivelarsi un regalo fantastico. Ce n’è per tutti i gusti: ogni candela è creata con le più pregiate essenze e oli essenziali, mescolati con maestria per creare profumi unici e indimenticabili.