Benessere e bellezza sotto l'albero

Il Natale sa essere molto piacevole, soprattutto se sotto l'albero si trova il regalo giusto che spesso fa rima con bellezza e relax. Tra le tantissime proposte che si possono trovare sul mercato alcune sono più originali di altre. È il caso di Dr Juri Cosmetics che lancia una grande novità, il Collagene Beauty Powder al gusto cioccolato. Si tratta di un prodotto – in edizione limitata – capace di unire piacere e benessere: un integratore, arricchito con un irresistibile sapore di cioccolato, conserva tutte le proprietà che lo rendono un alleato ideale per la cura della pelle e delle cartilagini. Sempre Dr Juri Cosmetics si rende protagonista con diverse box interessanti: da quella antiossidante, illuminante a quella idratante e nutriente o rigenerante, illuminante antiage; infine il brand pensa anche all'uomo con una una crema anti-età idratante. Altra certezza per il Natale è rappresentata dai cofanetti bellezza. Quello proposto da Yves Saint Laurent, con protagonisti le fragranze Black Opium e Libre, è super raffinato; mentre Neonail propone set adatti sia ai professionisti che a coloro che si avvicinano per la prima volta all’arte della manicure.