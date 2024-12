Natale luminoso a Monza: eventi e spettacoli imperdibili fino al 6 gennaio

Un Natale luminoso e pieno di eventi nel segno della condivisione. Ben 42 vie illuminate in città con più di 8 chilometri di luci a led e 500 addobbi luminosi, ma anche una lunga lista di appuntamenti da non perdere fino al 6 gennaio.

Domani 20 dicembre in Villa Reale ci sarà un raffinato spettacolo di danza dalle 13 alle 16 alla Sala degli Specchi, eseguito dall’associazione ContArt (che sarà replicato anche sabato e domenica dalle 14 alle 17), mentre in Biblioteca Civica, alle 21, è previsto un concerto omaggio a Lucio Dalla, tra musica e parole. Sabato immancabile la fiaccolata di Natale che partirà dalle 17.30 in Villa Reale per concludersi alle 19 all’Arengario, che per l’occasione sarà uno speciale teatro di festa.

Qui ci saranno tre momenti imperdibili. Dalle 15 alle 16.30 si inizia con “Cin Cin“, l’esibizione di giocoleria del Collettivo Clown tra champagne, bicchieri, panettoni e un coltello. Subito dopo, dalle 16.30 alle 18, tocca a “La Stramparata“, la magia felliniana del circo in uno spettacolo itinerante che si snoderà per le vie del centro, attraverso giochi, colori, musica e magia con un altissimo trampoliere, un abile giocoliere e un raffinato musicista. Nel frattempo, dalle 17, la Xmas Silent Disco permetterà a chi vuole di ascoltare in cuffia la musica mixata da tre dj dal vivo.

Domenica l’Arengario inizierà ad animarsi dalle 15 alle 16.30 grazie a “La bottega di Marta“, un laboratorio per bambini per costruire attrezzi da circo, a cui seguirà, dalle 16.30 alle 17.30, la musica di Pop Choir & Band Eufonicamente, un gruppo che riunisce vari cori pop brianzoli e comaschi per animare ed emozionare il pubblico attraverso il loro repertorio moderno e dal respiro internazionale. Si chiude dalle 17.30 alle 18.30 con 4 Tuned & Band, un quartetto vocale che viaggia nel tempo tra i brani natalizi più conosciuti: dal jazz allo swing, arrivando al pop e alla canzone italiana.

Il 24 dicembre, come ogni anno, dopo la messa di mezzanotte si terrà il tradizionale scambio di auguri con gli Alpini in piazza Roma. Dopo la pausa natalizia, la Villa Reale riaprirà i battenti sabato 28 e domenica 29 con “Un viaggio nella storia“: al suo primo piano nobile si potrà scoprire la vita di corte settecentesca con attori in costumi d’epoca che raccontano aneddoti e curiosità (10.30-13.30 e 14.30-17.30).

Per la vigilia di Capodanno saranno ben due gli spettacoli proposti invece al teatro Binario 7. La commedia turbolenta “Bentornata Francesca“, sulla vita di tre donne conviventi e un neonato (alle 22 in Sala Chaplin), e “Xanax“, una commedia amara che esplora la fragilità umana attraverso la storia di due colleghi rimasti bloccati in ascensore per un intero weekend (alle 22.15 in Sala Picasso).

Il primo dell’anno ci sarà l’apertura straordinaria dei Musei Civici monzesi, con visita guidata gratuita, mentre dal 2 al 6 gennaio tornerà il “Viaggio nella storia“ in Villa Reale. Per l’Epifania infine, altra apertura straordinaria per i Musei Civici, che per l’occasione proporranno il simpatico family lab per realizzare insieme ai bambini delle calze artistiche.