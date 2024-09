Le regine della cucina. Tutta l’Italia nel piatto

Che amasse praticare lo scouting di talenti era noto. Ma stavolta, Giancarlo Morelli si è superato. E non stupisce che abbia voluto marcare i 30 anni di attività del suo bel locale invitando in un ammirevole progetto a quattro mani “Back to Back“ alcune delle più valenti e accreditate chef sparse per la penisola. Mente aperta e demiurgo dell’alta ristorazione, l’irrequieto alfiere del Pomiroeu di Seregno ha sempre evitato di vivere di rendita.

Ed ecco la sua ultima performance: un palinsesto di otto serate con altrettante women in food, occasione ghiotta offerta alla Brianza Monzese per scrollarsi definitivamente di dosso il torpore comunicativo che fino a ieri l’aveva ridotta a provincia marginale del fine dining. Ad illuminare il debutto di questa rassegna c’hanno già pensato, in due diverse serate, Cinzia De Lauri e Sara Nicolosi, anime del ristorante vegetariano e vegano di Milano, “Altatto“ e Caterina Ceraudo, del “Dattilo“ di Strongoli in Calabria. E il programma si annuncia non meno promettente nelle prossime settimane. A cominciare dal 25 settembre quando a sbarcare a Seregno sarà Fabrizia Meroi, che ha portato il “Laite“ di Sappada (Udine) nel Pantheon del ristoranti pluristellati e che si esibirà in un paio di delizie (imperdibile la “Trota con tè Matcha, crescione e limone“) giocando con il padrone di casa, a sua volta impegnato con un pregevole “Risotto con zucca, midollo e Porto“.

Da annotare l’arrivo successivo di altre star come Antonella Ricci, che a Ceglie Messapica (Brindisi) ha sviluppato la sua idea di cucina semplice e della tradizione ma insieme colta e ricercata (a Seregno il 1 ottobre); la giovane e bravissima Erika Gotta che ha trasformato il ristorante della deliziosa country house “Bursch“, nella biellese Valle del Cervo, in un must per buongustai e gourmet (15 ottobre); quindi Viviana Varese, conosciutissima a Milano e in Sicilia e da poco alla guida del ristorante nell’elegante “Passalacqua“ di Moltrasio, sul lago di Como (a fianco di Morelli il 5 novembre). Infine, la carismatica Isa Mazzocchi del ristorante “La Palta“, in Val Tidone, nel Piacentino (13 novembre). E Valeria Mosca (27 novembre), che è anche bio-ricercatrice ed è una figura emblematica del foraging. Epilogo speciale, la soirée del 4 dicembre con Osvaldo Presazzi, allievo di Gualtiero Marchesi ed executive chef della Terrazza che al Grand Hotel di Tremezzo (Como) porta il suo nome onorandone il ricordo coi suoi piatti memorabili. Omaggio di Giancarlo e dell’intera Brianza Monzese al grande Maestro della cucina italiana.