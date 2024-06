La passione per i cavalli e l’adrenalina dei motori

A Villa Mirabello, su un’area di circa 11mila metri quadri, c’è il centro ippico, dove si svolgono corsi di equitazione e manifestazioni, oltre ai corsi di rieducazione equestre del Cer Monza Onlus. Fra le altre attrezzature disponibili, maneggio all’aperto, trottatoio, tondino coperto, giostra e lampada per cavalli, 2 paddock, 60 box cavalli, 2 sellerie, un campo ostacoli.

Con Monza tour experience si può visitare il cuore dell’autodromo: storia del tempio della velocità, sala stampa, sala briefing, podio e direzione gara, tutto nei dietro le quinte del circuito. https://www.monzanet.it/autodromo-monza-circuit-experience/. C’è anche il tour in minivan o bus del circuito per un viaggio attraverso le varianti e le curve e il Premium tour con testimonial del motorsport per godere di una doppia emozione, prenotabile con minimo 6 partecipanti oppure tour in esclusiva con minimo 3 partecipanti.