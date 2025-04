Il potere di una firma: lottare contro il cancro è un gesto libero e forte

Un gesto che non costa nulla, ma vale moltissimo. Con la dichiarazione dei redditi - e non solo - ogni cittadino ha la possibilità di destinare il 5x1000 a enti e fondazioni che ogni giorno combattono il cancro. Una quota dell’Irpef che così può sostenere concretamente la ricerca scientifica e la salute pubblica. Una scelta libera, semplice e potente, che può fare la differenza nella lotta contro le malattie oncologiche. Nel 2023, oltre 1,6 milioni di cittadini italiani hanno scelto di sostenere Airc – Fondazione per la Ricerca sul Cancro, permettendo di raccogliere quasi 70 milioni di euro destinati a progetti di ricerca oncologica. Grazie a questo sostegno, Airc ha potuto avviare negli anni programmi speciali per lo studio delle metastasi, una delle sfide più complesse della medicina moderna. Nel 2025, il contributo del 5x1000 permetterà ad Airc di investire su 500 progetti e consolidare otto programmi strategici. Ma Airc non è l’unica realtà a cui affidare il proprio 5x1000 per sostenere la ricerca e la cura dei tumori. Tra le principali onlus impegnate in questo campo c'è anche la Fondazione Veronesi, che nel 2023 ha ricevuto 549.992,39 euro dal 5x1000, destinati a sostenere la ricerca scientifica e giovani ricercatori impegnati nello studio dei tumori femminili, pediatrici e nella prevenzione. Oppure Ant – Associazione Nazionale Tumori, che assiste annualmente 10mila pazienti oncologici con un team di 484 professionisti e oltre duemila volontari, offrendo cure specialistiche a domicilio. Solo il 19% dei fondi proviene da fonti pubbliche, il resto deriva da donazioni private e dal 5x1000. Importantissimo anche il lavoro svolto da Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che nel 2023 ha destinato 840mila euro dai proventi del 5x1000 del 2022 a progetti di ricerca di rete, focalizzati sulla prevenzione, diagnosi precoce e assistenza ai pazienti oncologici. Donare a una onlus significa sostenere cause fondamentali per la collettività. Anche perché si tratta di associazioni trasparenti e controllate, pubblicano i bilanci e rendicontano in modo dettagliato come vengono utilizzate le risorse ricevute. Scegliere di donare significa anche partecipare attivamente alla costruzione di una società più giusta (alcun i contributi sono spesso deducibili o detraibili fiscalmente), rendendo il gesto non solo utile ma anche vantaggioso.