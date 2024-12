Federica Stella: medaglia di bronzo ai campionati italiani di salto in alto

Era una bambina iperattiva. I genitori decisero perciò di farle fare sport all’età di sei anni. Dapprima, alla Forti e Liberi, con la corsa campestre, poi la pallavolo, infine il salto in alto. A dare la dritta giusta a Federica Stella fu, in terza media, Luca Giuffrè, suo insegnante di educazione fisica. Un consiglio azzeccato perché Federica, 21enne studentessa al terzo anno della laurea triennale in statistica all’Università Bicocca, si sta togliendo delle belle soddisfazioni. L’atleta monzese, dal 2019 tesserata per la Pro Sesto, è comunque cresciuta nell’Atletica Monza e tuttora si allena nel centro sportivo del liceo Frisi, dove ha base e amici. Al primo anno nella categoria cadette, ottenne il minimo per la finale nazionale. L’esordio in una finale tricolore non fu brillante. "In effetti – ricorda – non andai benissimo". La rivincita nel 2108, nella successiva edizione dei campionati cadette, conla vittoria della medaglia d’argento con 1.64. Nel 2019 un anno di sosta forzata per un’infiammazione alla tibia. Nel 2020, al secondo anno da allieva la vittoria del titolo italiano indoor. La sua partecipazione ai campionati europei non è un miraggio, ma lo diventa improvvisamente a causa dell’emergenza Covid. Ad agosto, Federica, studentessa del liceo Scientifico Sportivo Villoresi, si trasferisce negli Stati Uniti per motivi di studio. Ma la trasferta non le fa dimenticare la passione per l’atletica. Anzi, si allena regolarmente e trova pure il tempo di vincere il campionato regionale del Michigan. Si piazza al settimo posto nel campionato nazionale dello stesso Stato. Federica, archiviata positivamente l’esperienza a stelle e strisce, torna a competere per i primi posti nei campionati tricolori. Nel 2023, al primo anno nella categoria promesse, arriva sesta nei campionati italiani indoor. "Allora – ammette – ho ricominciato ad allenami con la mentalità giusta". Lo ribadiscono i risultati. Nello stesso anno, durante la stagione estiva, arriva quarta nei campionati nazionali di categoria. Quest’anno, ai campionati italiani indoor, vince la medaglia di bronzo. A maggio stampa il suo personale a 1.76. La stessa misura le permette di arrivare seconda nel challenge nazionale, prova di qualificazione agli assoluti. Qui, a giugno, si arrampica fino a 1.79, altezza che le vale la quarta posizione. A luglio, nei campionati italiani promesse Under 23, è seconda, battuta solo dalla toscana Idea Pieroni, un’atleta con un personale di 1.93. Nel 2025 gareggerà ancora tra le promesse. "Il mio obiettivo – conclude – è tornare sul podio. Quando ero in America ho capito quanto fosse importante allenarsi con un gruppo di amici. Proprio quelli che ho ritrovato a Monza".