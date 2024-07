Sondrio, rapina una donna e tenta di violentarla in strada: "L’attenzione deve essere alta"

Sondrio – Attenzione alta , maggior dispiego di forze dell’ordine e massimo impegno per evitare che a Sondrio si verifichino incresciosi e gravissimi episodi che minano la sicurezza dei cittadini. La violenza messa in atto contro una sondriese di 53 anni che mercoledì notte in via Vanoni è stata aggredita da un giovane straniero e derubata, non può lasciare indifferenti. La città reagisce. L’uomo ha tentato di abusare della vittima ma le urla e i vicini l’hanno messo in fuga.

"L’attenzione va tenuta alta e tutti dobbiamo collaborare con le forze dell’ordine segnalando situazioni poco chiare o preoccupanti – dice il primo cittadino Marco Scaramellini -. Dopo lo sconcerto e lo sdegno, questa è la prima riflessione sul gravissimo episodio. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza alla vittima della violenza: la sicurezza dei cittadini deve essere garantita, è il nostro obiettivo come amministrazione comunale. Mi complimento con le forze dell’ordine che hanno subito individuato il responsabile. L’auspicio è che la giustizia faccia il suo corso e che non sia lasciato libero di delinquere di nuovo".

"È un episodio gravissimo - dice Simone Del Marco, assessore FdI -, Sondrio è cambiata rispetto ad anni fa e dobbiamo prenderne atto. L’attenzione deve essere alta, questi episodi non dovrebbero assolutamente accadere. Noi auspichiamo, come sosteniamo da sempre, un maggior controllo da parte delle Forze dell’Ordine che già fanno un gran lavoro. La sicurezza è primaria per noi". In città cosa si sta facendo per la sicurezza? «Come amministrazione abbiamo implementato gli strumenti di sorveglianza, stiamo operando e dovremo operare per cercare di far diventare Sondrio sempre più sicura. L’aggressore è poi stato subito preso, grazie anche al gran lavoro delle forze dell’ordine". Per Fd’I sarebbe anche importante riaprire il posto di Polizia in stazione.