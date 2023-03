Livigno, distributore abusivo di carburante scoperto dalla Guardia di Finanza

Guardia di Finanza

Livigno (Sondrio), 7 marzo 2023 – Vero distributore di carburante ma abusivo. La Guardia di finanza di Sondrio, nel corso di un controllo in materia di lavoro, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro un impianto di distribuzione di carburante abusivo all'interno di un magazzino in uso ad una società di trasporti con sede a Livigno, utilizzato per il rifornimento dei propri automezzi.

L'impianto, costituito da una pompa erogatrice munita di conta-litri collegata mediante tubatura sotterranea a una cisterna interrata nel piazzale antistante allo stabile, è risultato sprovvisto dell'autorizzazione del Comune e del certificato di prevenzione incendi dei vigili del fuoco e, pertanto, particolarmente pericoloso per l'incolumità e la sicurezza degli autotrasportatori e per i residenti nella zona.

Il responsabile della società è stato denunciato alla procura della Repubblica di Sondrio. Sono in corso ulteriori accertamenti sul carburante stoccato, anche al fine di verificare se la colorazione 'rossa' sia in effetti riconducibile all'utilizzo di gasolio agevolato ad uso riscaldamento anziché per autotrazione.