Villa Pizzo si “colora” tutta di rosa

Un maggio ricco di eventi a Villa Pizzo di Cernobbio. Venerdì 10 maggio alle 18.30 Rosa - Fluidità dei Sensi tra cinema, moda e società, una visita “speciale” sui colori di Villa Pizzo, cui seguirà un approfondimento sul colore rosa - colore/fenomeno tornato in voga grazie a Barbie, lo scorso anno - a cura di Francesca Gamba. Sarà una conversazione che spazierà dal cinema alla moda, fino a società e vino, in collaborazione con Claudio Quarta, produttore di vino rosato, con piccola degustazione. Domenica alle 10 e alle 15 Gran Ballo a Villa Pizzo in collaborazione con l’associazione Danza, i cui membri animeranno per tutto il giorno le visite.