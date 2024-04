Views, il collettivo artistico si prende Castel Masegra

I giovani del collettivo artistico portano l’arte al Castel Masegra. Nella sala consigliare di Palazzo Pretorio, è stato presentato l’evento Views, organizzato dall’omonima associazione a partire dalla giornata del 4 maggio nel bellissimo scenario del Castel Masegra, uno dei simboli di Sondrio. Views come visualizzazioni, dunque visibilità: è questo l’obiettivo della neonata associazione, un collettivo di artisti multidisciplinari di origine valtellinese: pittori, videomaker, grafici, fumettisti, fotografi, musicisti e digital artist. "È un’idea innovativa che non solo valorizzerà le opere esposte ma promuoverà gli spazi museali – dice l’assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta -. Un’offerta culturale molto interessante che sosteniamo con piacere perché la riteniamo in grado di avvicinare i nostri giovani all’arte". L’evento Views prevede una mostra di arte contemporanea sul tema della visibilità. Al vernissage, previsto alle ore 17, seguiranno un dj set di musica elettronica e un servizio di catering gestito da una casa vinicola valtellinese. La mostra rimarrà aperta fino all’inizio di giugno e si potrà visitare dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. A rappresentare l’associazione Views Davide Rossatti e Federico Moraschinelli “Perso“, che insieme ad Andrea Rebai e a Giacomo Barbieri “Kebab Fighter“, esporranno i loro lavori.