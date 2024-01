Una città in controtendenza. Più nascite, meno decessi : "Un bel segnale di speranza"

Baby boom a Valmadrera. Dopo più dieci anni la quinta città della provincia di Lecco - da cui sono arrivati i politici locali più influenti dell’ultimo periodo anche a livello nazionale – torna a crescere. Il 2023 si è chiuso con 11.290 residenti, di cui 6.739 femmine e 5.551 maschi, che sono 126 e quasi l’1,5% in più degli 11.164 di fine 2022. Sono aumentati i nuovi nati, che sono stati 80 – 38 fiocchi rosa e 42 fiocchi azzurri –, 5 in più del 2022. "Un bel segnale di speranza", commenta il sindaco Antonio Rusconi, uno dei big della politica lecchese perché è stato deputato e senatore, che ammette di essere rimasto lui stesso "sorpreso da diversi dati".

Di contro sono diminuiti i morti, che sono stati 97, rispetto ai 123 dell’anno prima: è il dato dei decessi più basso dal 2016 compreso in poi. Gli arrivi sono stati inoltre più delle partenze: 481 immigrati contro 338 emigrati, una situazione, che non si verificava da parecchio. A Valmadrera, oltre a 80 neonati, si contano pure 5 ultracentenari, anzi centenarie, perché sono tutte donne. Una viaggia verso i 103, due verso i 102, una verso i 101. Si stanno inoltre per unire al club del secolo altre 3 al momento 99enni. Degli 11.290 valmadreresi, 1.040 sono stranieri, provenienti da una settantina di Paesi del mondo diversi: 139 senegalesi, 107 marocchini, 101 albanesi sopratutto, romeni, domenicani che sono 60, egiziani, ivorinai, peruviani, ma anche una capoverdiana e una giapponese. Altra peculiarità demografica è che i matrimoni religiosi sono stati 7, più dei 5 civili. I matrimoni sono comunque in calo, a Valmadrera come altrove ci si sposa sempre meno mentre aumentano le convivenze di fatto.

Gli impiegati dell’Anagrafe, guidati dal responsabile Riccardo Rusconi, hanno inoltre contato 143 Marco, 126 Andrea e 124 Giuseppe, 108 Maria, 91 Giulia e 80 Luura, mentre il cognome più diffuso, sia tra i maschi, sia tra le femmine, è Rusconi: i Rusconi sono 569 in tutto. Seguono 349 Dell’Oro, 188 Butti e 162 Colombo. Le famiglie complessivamente sono 4.794: 1.518 nuclei familiari sono composti da una sola persona, 1.461 da 2, 875 da 3, 675 da 4. Ci sono anche 5 famiglie da 8 persone, 4 da 9 e una formata da 10 componenti. Mentre 52 persone convivono con varie formule.

D.D.S.