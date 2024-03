Un omaggio alla poetessa. Anita Bollani

Sabato 6 aprile secondo appuntamento della 24esima edizione del Progetto Anita Bollati, la rassegna annuale che l’amministrazione comunale di Cerro Maggiore riserva alla sua illustre cittadina Annita Bollati, che ha speso tutta la propria vita per il teatro dialettale. La rassegna di quest’anno rappresenta un’occasione ancor più significativa, in quanto nel 2024 ricorre il centenario della nascita della Bollati. Sul palco dell’Auditorium Comunale (a partire dalle 21) la compagnia teatrale “I Sempr’Alegher“ porterà in scena la commedia brillante in dialetto milanese “La vita de tutti i di“. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.