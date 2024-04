Triasso. Operazione compiuta

SONDRIO

Terminate le opere per l’allacciamento alla fognatura comunale della frazione di Triasso. Nell’abitato sondriese è stato completato un grosso intervento, a lungo atteso, che ha visto la collaborazione di più enti. L’amministrazione comunale, nell’intento di risolvere un’annosa questione, sin dal 2019 aveva sollecitato Secam ad elaborare il progetto per installare il tubo per il collegamento fognario al collettore principale della rete connesso con l’impianto di depurazione.

Successivamente, il comune di Sondrio aveva chiesto e ottenuto di intervenire a sua volta per posare un cavidotto per illuminazione, fibra ottica e altri servizi. Il cantiere, avviato nello scorso mese di settembre, ha visto anche la presenza di Reti Valtellina Valchiavenna che ha installato delle vie per le linee elettriche di media tensione. A partire da un unico scavo sono stati quindi completati tre interventi e, a conclusione, non ci si è limitati a un rappezzo ma si è proceduto alla riasfaltatura di 3.300 metri quadrati lasciando una strada in perfette condizioni. Un evidente beneficio per gli abitanti ma anche per le persone che raggiungono Triasso a piedi o in bicicletta per una passeggiata fra i terrazzamenti. "Questa operazione dimostra come la collaborazione tra enti consente di ottenere il massimo risultato - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco -: è stato sufficiente confrontarsi, valutare le rispettive esigenze e definire un programma condiviso. Lo scavo ha permesso di intervenire al Comune, a Secam e a Reti Valtellina Valchiavenna, per concludere ripristinando la comunale con l’asfaltatura. Con le nuove vie per i cavi, in futuro non sarà più necessario scavare". F.D’E.