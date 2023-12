Tour dei presepi. A mezzanotte cenone e festa

Prima un tour alla scoperta dei presepi allestiti tra Dervio, Dorio e Valvarrone tra Vestreno, Sueglio, Introzzo e Avano, poi il cenone nei ristoranti della zona, infine il Capodanno in piazza a Dervio. Per l’ultimo dell’anno si può scoprire la magia dei presepi: un viaggio incantevole tra tradizione e creatività. Dopo il veglione in uno dei tanti ristoranti del posto, dalle 23 si svolge la grande festa in piazza del Municipio, con dj set, il classico conto alla rovescia di mezzanotte con proiezioni pirotecniche al posto dei fuochi d’artificio e infine brindisi con spumante e dolci offerti dai volontari della Pro loco di Dervio.