Tartano, provinciale ok. Ancora chiusa la strada comunale

TARTANO (Sondrio)

La situazione sta pian piano tornando alla normalità dopo l’emergenza del giorno di Pasquetta dovuta a smottamenti che hanno invaso alcune arterie di comunicazione, fortunatamente senza coinvolgere nessuna persona. "La situazione è sotto controllo – dice il sindaco di Tartano Osvaldo Bianchini – siamo riusciti a ripristinare la viabilità della strada provinciale e ora stiamo lavorando per riuscire a riaprire anche la strada comunale (c’è un residente che non può raggiungere in auto la su casa posta al Dosso di Sopra ndr). Oggi (ieri ndr) ci ha fatto visita anche il prefetto e questo mi ha fatto enormemente piacere perché sapere di avere il supporto delle autorità è un fattore positivo". Situazione in evoluzione anche a Berbenno. "A causa di una serie di movimenti franosi la strada tra Regoledo e Monastero rimarrà chiusa per alcune settimane – dice il sindaco di Berbenno Valerio Fumasoni –. La zona va messa in sicurezza, la serie di smottamenti ha scavato sotto la strada e vanno effettuati dei lavori. Varieranno orari e percorsi del trasporto pubblico, sia per gli studenti che frequentano le superiori sia per quelli di asilo, elementari e medie. L’altra criticità è sulla strada silvo-pastorale che da Polaggia va al Gaggio di Polaggia: rimarrà chiusa, a causa del cedimento di alcuni muretti e per un principio di frana". F.D’E.