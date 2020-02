Sondrio, 20 febbraio 2020 - C’era anche una ragazza della provincia di Sondrio martedì sera tra i «Soliti Ignoti» del programma di Rai Uno condotto da Amadeus. Arianna Pusterla, istruttrice cinofila ventitreenne, e la sua bellissima Joy, golden retriever capace di riconoscere i rifiuti e di differenziarli, sono partite dalla Valtellina per raggiungere gli studi di Rai Uno a Roma e partecipare alla trasmissione basata su identità nascoste da indovinare. La coppia valtellinese era abbinata all’identità «Fanno la differenziata a sei zampe» che la concorrente in gara quella sera non ha fatto fatica a indovinare. Arianna e la cagnetta di due anni hanno dato prova della loro abilità, lanciando con l’occasione un messaggio “green”.

