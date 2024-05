Sfida di Fisica fra i banchi . Studente Badoni sul podio

Medaglia di bronzo. Non in una competizione sportiva, ma in una gara tra cervelloni. Diego Colombo, studente di 18 anni, è salito sul terzo gradino più alto del podio ai Campionati italiani di Fisica. Diego è un liceale di quinta superiore, sezione A, dell’istituto statale Antonio Badoni di Lecco. Ha partecipato alla 38esima edizione dei Campionati tricolori di Fisica, che si sono disputati nel giorni scorsi al liceo Enrico Medi di Senigaglia. Diego si è confrontato con altri 99 concorrenti di tutta Italia. Gli studenti si sono sfidati a colpi di numeri, formule e sperimenti. Hanno infatti affrontato sia una prova sperimentale sulle oscillazioni. Diego era uno degli uomini, anzi ragazzi da battere. Nel 2020 infatti aveva già vinto le prove individuali tra primini delle Olimpiadi italiane di statistica, e nel 2022 si era piazzato al nono posto. Anche questa non ha deluso le aspettative. "È un traguardo di cui tutti noi andiamo fieri – commenta la preside dell’istituto lecchese Luisa Zuccoli –. Il risultato del nostro Diego conferma la passione dei nostri studenti per queste discipline grazie al supporto dei docenti". Sul podio con Diego è almeno virtualmente salito pure il suo professore di Fisica Roberto Giulivi, che gli ha trasmesso la passione per la materia. D.D.S.