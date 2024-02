Scuola e orientamento “Futuri possibili” bussola per conoscere le imprese

Il progetto "Futuri possibili" permette ai ragazzi dell’Istituto comprensivo di Delebio di avere interazioni dirette con imprenditori e professionisti. L’iniziativa, targata Confapi Lecco Sondrio e Ic Delebio, coinvolge quattro classi seconde delle scuole secondarie di primo grado del plesso di Dubino e di Delebio e quattro imprese del territorio: Bermec di Talamona, Dell’Oca srl di Andalo Valtellino, Stm di Delebio e Tecnofar di Gordona. Nel progetto "Futuri possibili" le aule si aprono al territorio grazie a interazioni dirette con imprenditori e professionisti delle imprese presenti nell’area di interesse, gli alunni hanno così l’occasione di riflettere e progettare in un ambito che apre le porte al nuovo. Il progetto si compone di tre fasi: la prima prevede l’incontro in classe tra gli imprenditori e le scuole, la seconda una visita in azienda da parte dei ragazzi e la terza un concorso interno all’istituto in cui gli studenti sono i protagonisti e devono immaginare una loro idea di impresa coadiuvati dai docenti. I progetti delle classi, in forma di presentazione powerpoint o video, dovranno essere consegnati entro fine marzo, mentre ad aprile si terranno le premiazioni.

"È un progetto importante, voluto fortemente dal dirigente scolastico Vaninetti a cui i nostri imprenditori della Valle hanno aderito con entusiasmo – commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza -. La volontà è quella di far conoscere agli studenti il territorio, le nostre realtà imprenditoriali e comprendere anche tutte le possibilità di lavoro e di vita che ci sono. È un percorso che vuole essere principalmente un supporto all’orientamento".