Saturday Shop al debutto. Chi fa acquisti per 30 euro guadagna l’aperitivo gratis

È tutto pronto per il debutto del Saturday Shop di Sondrio, la nuova proposta estiva organizzata dall’Associazione mandamentale dell’Unione Commercio e Turismo. L’appuntamento è in città, ogni sabato fino al 31 agosto.

"I clienti che il sabato acquisteranno almeno 30 euro di merce in saldo nei negozi aderenti all’iniziativa – dicono dall’Unione Commercio – potranno ricevere un token da utilizzare nei bar e nei locali del centro: il cliente avrà diritto alla consumazione di un aperitivo, alcolico o analcolico, a scelta tra quelli proposti dall’esercizio che ha deciso di partecipare al “Saturday Shop“. Due speciali locandine sono state predisposte per riconoscere le attività commerciali e i bar protagonisti della nuova promozione estiva.

Importante: il cliente potrà utilizzare il suo token solo il sabato, fino al 31 agosto compreso, e mostrare lo scontrino dopo l’acquisto in saldo. "Abbiamo deciso di lanciare questa nuova iniziativa per creare una positiva sinergia tra negozi e locali pubblici. Si potranno così fare acquisti a prezzi scontati e vivere momenti spensierati nel cuore della città. Un’idea semplice – spiega Stefano Scetti, presidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione CTS – che abbiamo condiviso con l’obiettivo di rafforzare il legame tra gli operatori attivi a Sondrio. Le adesioni sono cresciute di ora in ora e le porte, per chi si volesse aggiungersi, sono ancora aperte". Ogni giorno sul sito www.confcommerciosondrio.it si può consultare l’elenco dei negozi e degli esercizi aderenti.

F.D.E.