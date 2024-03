Ripulito un km di canali e rogge nella zona Est

Manutenzione, una parola che in Italia spesso manca. Da palazzo Pretorio arrivano però buone notizie. Nelle scorse settimane è stato completato un intervento nella zona est della città, tra le vie Europa, Spagna, Germania e dell’Industria, e nella frazione Triangia, per una spesa complessiva di poco superiore ai quarantamila euro, che ha interessato oltre un chilometro e mezzo di rogge e canali.

Alcuni tratti hanno pareti in cemento, altri in terra: in entrambi i casi sono stati puliti accuratamente fino alle sponde infestate da arbusti e piante di ogni tipo. Dal fondo sono stati asportati vegetazione e limo in eccesso liberando completamente i canali che vengono utilizzati anche per l’irrigazione dei campi. Un lavoro che è soltanto all’inizio. "Fossi colatori, rogge, canali e ruscelli, che compongono il reticolo idrico minore, la cui manutenzione compete al Comune, necessitano di interventi regolari che stiamo programmando - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Del Marco -. Siamo partiti dalla zona est e da Triangia e proseguiremo in altre zone della città e nelle frazioni dove si concentrano gran parte dei corsi d’acqua. È nostra intenzione proseguire con una programmazione annuale per una pulizia a rotazione di tutti i fossi per mantenere l’efficienza e ridurre i pericoli in caso di abbondanti precipitazioni".

I lavori di pulizia appena completati si sommano all’intervento denominato “Opere di completamento per la riduzione del rischio idraulico del fosso colatore Agneda zona svincolo di via Samaden”, affidato a gennaio, che risolverà un’altra criticità sulla rete. F.D’E.