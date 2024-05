Rami d’ORA fa quattro. Performance artistiche fra i boschi delle Orobie

PIATEDA (Sondrio)

La quarta edizione di Rami d’ORA, rassegna di arti performative promossa dal collettivo Laagam, torna dal 24 maggio al 30 giugno ad animare i boschi e i sentieri delle Orobie valtellinesi irradiandosi quest’anno dal quartier generale di ORA (Orobie Residenze Artistiche a Castellaccio), frazione abbandonata di Piateda, sino ai Comuni di Sondrio, Tirano e Morbegno con performance, laboratori ed esperienze in natura.

Si amplia e si arricchisce dunque la rete di ORA, luogo residenziale con due grandi case e un palco immersi nel bosco nato nel 2021 dall’impegno di Erica Meucci, Flora Orciari e Riccardo Olivier e dal 2022 parte del Centro di residenza per la Lombardia IntercettAzioni. La IV edizione della rassegna vede rinnovato il sostegno del Comune di Piateda, cui si affianca quest’anno quello del Comune di Tirano e del Comune di Sondrio. Rinnovati anche il sostegno di Fondazione Cariplo, il contributo del Ministero della Cultura e la collaborazione con il Circuito C.L.A.P. Spettacolodalvivo e con Danza Urbana di Bologna. Si intensifica anche la collaborazione con le realtà del territorio.

Diretta da Erica Meucci con Francesca Siracusa e la consulenza artistica di Riccardo Olivier, anche questa quarta edizione di Rami d’ORA intreccia le performance dal vivo con l’esperienza intima del territorio. Le proposte infatti si diramano nel territorio attraverso boschi, sentieri, radure proponendo come d’abitudine anche esperienze in natura, come l’ormai consolidata notte nel bosco in attesa dell’estate il 21 giugno o le pratiche di arrampicata per tutti il 23 giugno. Fil rouge di questa edizione è l’entrare nel bosco, inteso non come luogo fisico, ma come porta d’accesso per un contatto privilegiato con ciò che ci circonda, da sperimentare in sei fine settimana. Di seguito gli appuntamenti di maggio. Il programma incomincia con il debutto di You, elsewhere di Francesca Siracusa per il collettivo Laagam (24 e 26 maggio). Dal 28 al 31 maggio si pensa ai più piccoli con IoForesto di Ekodanza proposto nelle scuole di Tirano e Sondrio. Il 31 maggio e 1° giugno il gradito ritorno di Filippo Porro e Silvia Dezulian alias Azioni Fuori Posto con la pluripremiata performance di danza urbana Perspectiva.